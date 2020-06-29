Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü
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Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü

Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdüBURSA'da Ahmet Babur (24), kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nu (24) uyuduğu evinde 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

29.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:09

Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü

BURSA'da Ahmet Babur (24), kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nu (24) uyuduğu evinde 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Parmağındaki bıçak yarasından yola çıkılarak gözaltına alınan, ifadesinde suçunu itiraf eden Babur, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü sabah saatlerinde Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Babur, bir dönem sözleşmeli er olan, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nun zemin kattaki evinin penceresinin açık olduğunu fark etti. Babur, kendisine sürekli hareket ettiğini öne sürdüğü Arslanoğlu'nun evinin penceresinden içeri girdi. Babur, yanında getirdiği bıçakla yatağında uyuyan Emrah Arslanoğlu'nu 13 yerinden bıçakladı.

Elbiseleri kanlı olarak evden çıkan Ahmet Babur'u gören komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanoğlu'nun kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca pencereden bakan ekipler, Arslanoğlu'nu yerde hareketsiz yatarken gördü. Kapıyı kırıp içeri giren polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Emrah Arslanoğlu'nun öldüğünü belirledi. Arslanoğlu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ELİNDEKİ KESİKLER YAKALATTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ihbarı yapan komşularla görüştü. Arslanoğlu'nun arkadaş çevresini araştıran ekipler, şüpheli davranışlarda bulunan ve parmağında bıçak yarası bulunan Babur'u gözaltına aldı.

'EVE GİDİP ELBİSELERİMİ YAKTIM, BIÇAĞI PARÇALADIM'

Ahmet Babur, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ahmet Babur ifadesinde, Biz çocukluk arkadaşıyız. Bana hep küçük düşürücü, rencide edici sözler söylerdi. Bu yüzden ona kızardım. Sonra ona zarar vermek istedim ama uzun süre bir şey yapmadım. Gece evinin önünden geçerken penceresinin açık olduğunu fark ettim. Eve gidip ekmek bıçağı aldım ve pencereden içeri girdim. İçeri girerken ayakkabılarımı çıkardım, ayak izlerim kalsın istemedim. İçeri girdiğimde uyuyordu. Fırsattan istifade edip bıçağı sapladım. Ben bıçağı sapladıktan sonra uyandı ve benimle boğuşmaya başladı. Sonra ben de kendime hakim olamayarak bıçağı saplamaya devam ettim. O sırada elim kesilmiş. Emrah hareketsiz kalınca evden ayrıldım ve kendi evime gittim. Üzerine kan bulaşan kıyafetlerimi çıkarıp yaktım, bıçağı ise parçaladım. Sonra kimse anlamasın diye gelip olay yerini izledim. Sadece zarar vermek istemiştim öldürme kastım yoktu dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Babur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü

Kaynak: DHA

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