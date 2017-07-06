Çocukluk Arkadaşını Bıçakladı, 9 Yıl 9 Ay Hapse Çarptırıldı

KAYSERİ'de eşini rahatsız ettiği iddiasıyla kavga ettiğini arkadaşı 27 yaşındaki Erhan Güneş'i bıçakla yaralayan 28 yaşındaki İlhan Bozukluoğlu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İlhan Bozukluoğlu ile mağdur Erhan Güneş ve sanık avukatı hazır bulundu. Çocukluk arkadaşını 4 yerinden bıçaklayan İlhan Bozukluoğlu mahkemede yaptığı savunmada "Erhan çocukluk arkadaşım olur. Görüşmek istediğimde benden sürekli kaçıyordu. Eşimi sürekli taciz ediyordu. Anbar Mahallesinde Erhan ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı ve bana küfür etti. Ben de, Erhan'ı bıçakladım. Suç aletini de olay yerinde bir yere attım"dedi.



Bıçaklanan Erhan Güneş ise, 2 yıl önce cezaevinden tahliye olduğunu ve Denetimli serbestlikte olduğu için imza atmaya giderken İlhan ile karşılaştıklarını söyledi. Güneş "Antalya'dan cezaevi arkadaşlarım ziyaretime gelmişti, onların parasını zorla almış. O günden beri aramız bozuldu. Evlendiğinde bir sefer evine ziyarete gittim. O zamanda eşi evde yoktu. Kavganın çıktığı gün beni görünce kendi kendine bağırarak üzerime yürüdü. Bıçakla saldırdı, göğsüme geldi, ben de yumrukla karşılık verince kaçtı. "diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İlhan Bozukluoğlu'na 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Kayseri