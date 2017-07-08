Çocukluk Anılarını Asırlık Evde Yaşatıyor

Ereğli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki oto aksesuarcısı Serdar Gebeş, dedesi ve anneannesinden kalan 100 yıllık 2 katlı ahşap evde büyüklerinden geriye kalan eski ev ve tarım aletlerini sergiliyor.



Kışla Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşayan 2 çocuk babası Gebeş, daha önce hayatlarını kaybeden dede ve anneannesinin kullandığı asırlık evde, çocukluk yıllarında kullanılan ev ve tarım aletlerini elden geçirerek, muhafaza ediyor.



Her geçen gün yeni parçaların eklendiği koleksiyonuyla iki katlı evin dış duvarlarını da süsleyen ve ahşap yapının bazı bölümlerini tadilattan geçiren Gebeş, aile büyüklerinin mirasına sahip çıkmanın yanı sıra büyüklerinden kalan eşyaları sergilediği evi müzeye dönüştürmeyi istiyor.



Yüzden fazla ev ve tarım aleti sergiliyor



Gebeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda dedesi Recep ile ananesi Emine Öcal'a çok düşkün olduğunu söyledi.



Anılarını yaşatmak için onlardan kalan tarihi evde eski araç ve gereçleri korumaya karar verdiğini anlatan Gebeş, şunları kaydetti:



"Pek çoğumuzun ismini dahi bilmediğimiz unutulan, eskiden kullanılan ev ve tarım araçlarını gösterip, tanıtıp insanların bilgi sahibi olmasını istiyorum. Herkesin geçmişini unutmamasını, bir şeyler öğrenmesini, tarihini bilmelerini istiyorum. Zamanında geçim kaynağı olan araç ve gereçler bunlar."



Hedefi müze eve dönüştürmek



Gebeş, sergilediği yüzden fazla ev ve tarım aletlerinin arasında pulluk, kara sapan, burunluk, düven, öküz arabaları, tırmık ve yayığın yanı sıra annesinin de küçükken kullandığı beşiğin yer aldığını aktardı.



Evin içerisinde ve çevresinde sergilenen eşyaların, görenlerin dikkatini çektiğini ifade eden Gebeş, "Gelip bu ev ve tarım aletlerini almak isteyenler oldu, satmadım. Burayı 2-3 ay içerisinde tamamlamak istiyorum." diye konuştu.



Gebeş, ev ve tarım aletlerinin sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, hedefinin iki katlı asırlık ahşap yapıyı müze eve dönüştürmek olduğunu sözlerine ekledi.