Çocukluğunun korku karakterleri koleksiyona dönüştü
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Çocukluğunun korku karakterleri koleksiyona dönüştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukluğundan bu yana çizgi film karakterlerine merakı olan 36 yaşındaki Orkun Türe'nin, evinde biriktirdiği 300'den fazla kurgusal çizgi film figürü ve büstünden oluşturduğu koleksiyonu dikkati çekiyor.

Çocukluğunun korku karakterleri koleksiyona dönüştü
03.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukluğundan bu yana çizgi film karakterlerine merakı olan 36 yaşındaki Orkun Türe'nin, evinde biriktirdiği 300'den fazla kurgusal çizgi film figürü ve büstünden oluşturduğu koleksiyonu dikkati çekiyor.

Türe, çocukluğundan bu yana içinde çizgi film figürlerinin bulunduğu bir koleksiyon oluşturmayı hayal etti.

Yaşı ilerledikçe bu hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Türe, sosyal medyada yaptığı çalışmayla 300'den fazla kurgusal çizgi film figürü ve büstünden oluşan koleksiyonun sahibi oldu.

Koleksiyonu büyükten küçüğe herkesin dikkatini çeken Türe, AA muhabirine, hayranı olduğu karakterlere sahip olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Figür koleksiyonunu yaklaşık 10 yılda oluşturduğu ifade eden Türe, "Koleksiyonumu her geçen gün geliştiriyorum. Koleksiyonumda televizyon, sinema, korku ve çizgi film karakterleri yer alıyor. Küçüklüğümden gelen bu alışkanlığımı 3-5 parçayla başlamama rağmen şimdi kocaman bir koleksiyonun sahibi oldum." dedi.

Koleksiyonunu daha da genişletmek istediğini aktaran Türe, fırsat buldukça araştırmalar yaptığını, ilgisini çekenleri almaya devam ettiğini dile getirdi.

Figürler rağbet görüyor

Türe, her insanın kendini iyi hissettiği bir uğraşının olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim için güzel bir hobi, iyi bir uğraş oluyor. Bunlarla uğraşmak kafamı dağıtıyor, insanı çok daha farklı yerlere götürüyor. Koleksiyonun yüzde 90'ı korku karakterleri. Klasik film karakterleri ve büstleri bulunuyor. Chucky, Freddy, Leatherface, Pinhead, Beterböcek, Hellboy, Palyaço Pennywise, Batman Joker, Minion, Scooby-Doo ve Ninja Kaplumbağalar gibi yüzlerce orijinal karakter figürleri var. Bu figürleri daha çok sosyal medyadan, kermeslerden ve pazarlardan ediniyorum. Bu figürler son yıllarda çok rağbet görmeye başladı."

Bu karakterlerle aynı evde yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Türe, koleksiyonu için evinde özel bir köşe oluşturduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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