Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
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Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

29.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:38

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı Çocukluğundan topladığı para ve eşyalar ekmek kapısı oldu Denizli'de çocukluktan beri eski para ve eşyaları toplayan adam antikacı dükkanı açtı.

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

Çocukluğundan topladığı para ve eşyalar ekmek kapısı oldu

DENİZLİ - Denizli'de çocukluktan beri eski para ve eşyaları toplayan adam antikacı dükkanı açtı. Çoğu insanın çöp gözüyle gördüğü değerli eşyaları alarak geçimini sağlarken topladığı parçalarla koleksiyon yapmaya başladı.

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Denizli'de yaşayan Şahin Gündoğan çocukluktan beri eski para ve eşyalara karşı büyük ilgisi vardı. Gündoğan, genellikle antika eşyalarının üzerinde belli kültür ve yaşanmışlıklar olduğu için değerli görürken küçüklüğünden beri topladığı ve çevresindeki bulunan insanlardan aldığı antika eşyaları ve paraları günümüzde kadar toplayarak biriktirdi. Sonrasında para karşılığında aldığı diğer değerli eşyaları bir araya getirerek antikacı dükkanı açtı. Burada bulunan eşyalarını satarak geçimini sağladığını belirten Gündoğan, vatandaşların ilgiyle dükkanına geldiğini ve müşterilerine ellerinde bulunan eski eşyaları atmamalarını söylediğini ifade etti. Dükkanda bulunan eşyalar sürekli değiştiğini ve bu işi severek yaptığını belirten Gündoğan, " 5 seneye yakındır biz bu mesleği yapıyoruz. Tabi bizim bu sevdaya başladığımda çocuktum. Çocukluğumdan beri ben eski paraları toplamaya başladım. Tabi eski eşyaları da buralara bizi aldık ve topladık. Belli bir zamandan sonra da sevdiğimiz işi yapmaya başladık" dedi.

"İnsanların eski eşyaları atmamalarını istiyoruz"

Vatandaşların ellerinde bulunan değerli eşyaları alıp değerlendirdiklerini söyleyen Şahin Gündoğan, "Adet olarak biz çok adet gözüyle bakmayız gelir gider hani bir rakama bağlı kalmaz ama çeşitliliği korumaya çalışıyoruz. Satmaya gelenler de oluyor ve biz bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Makul ölçülerde ya para kazanıp insanların ürünlerinin de değerini bulmasını her zaman sağlamaya çalışıyoruz. İnsanların çöp gördüğü şeyleri ve belli bir kültür belli bir yaşanmışlık olduğunu bildiğimiz için biz insanların çöp gözüyle bakmamalarına ve ellerindeki eskileri atmamalarını istiyoruz. İlgili insanların kullanması için bir şekilde sunum yapmalarını istiyoruz. İllaki bu iş para işi değil bir sevda işi" diye konuştu.

"Gençlerin bu sektöre ilgili olması sevindiriyor bizleri"

Sektörün çoğalmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gündoğan, "Günümüzde tabi ki de genel televizyonlarda yayınlanan programların da sayesinde ve bizim sektörümüzün internet vasıtasıyla çoğalması gençlerimizin de bu sektörde daha ilgili olmalarını sağladı. Bizim ürünlerimiz koleksiyon ağırlıklı, eski para koleksiyonu gibi. Müzikle uğraşanlar kaset ya da plak koleksiyonu yapıyorlar. Bizim yaptığımız işin bir sınırı ve bir limiti yok. Herkese uygun her insanın alabileceği bütçede hediye edebileceği şekilde ürünlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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