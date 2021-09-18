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Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Küçüklüğünde öğretmenleri tarafından kendine bayrak sevgisi öğretilen Mustafa Bilen, küçüklükten beri bisikletini çok sayıda Türk bayraklarıyla süslüyor.

Küçüklüğünde öğretmenleri tarafından kendine bayrak sevgisi öğretilen Mustafa Bilen, küçüklükten beri bisikletini çok sayıda Türk bayraklarıyla süslüyor.

Eskişehir'de yaşayan Mustafa Bilen, çocukluğundan beri bisikletlerini Türk Bayrakları asarak süslüyor. Yuvada büyüdüğünü belirten 44 yaşındaki Bilen, öğrencilik yıllarında öğretmeleri tarafından bayrak sevgisinin kendisine geçtiğini ve o günden sonrada Türk bayrağına olan sevgisinin başladığını belirtti. İşe giderken kullandığı bisikletine toplam 5 Türk bayrağı asan Mustafa Bilen, bu bayrakları 2 günde bir yıkadığını ifade etti. Bayraklarının bakımına önem verdiğini verdiğinin altını çizen Mustafa Bilen, şunları anlattı;

"Ben yuvada büyüdüm. Okulda hocalar bize bayrak sevgisini gösterdi. O günden sora bayrak sevgisi aklımdan hiç çıkmadı. Ata'mızı ve Türk Bayrağını çok seviyorum. Çocukluğumdan beridir bisikletlerimi bayraklarla süslüyorum. Bisikletimi görenler 'bisikletin çok güzel' diyorlar. Yine bisikletim gibi evimde böyle bayraklarla süslü. Bayraklarımı 2 günde bir yıkarım, yıpranırsa da hemen yenisini alıyorum. Bayraklarla süslediğim bisikletimle de Bilecik'e amcamların yanına gidiyorum. Her hafta gitmesem de 2 haftada bir gidiyorum. Sabah saat 5'te çıkıyorum saat 10'da orada oluyorum." - ESKİŞEHİR

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor

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Haber: Çocukluğundan beri bisikletini Türk bayraklarıyla süslüyor - Haberler
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