Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti
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Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti

12.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:51
Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti

Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti Osmaniyeli Sosyolog Gizem Çapar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 7'den 70'e mikrofon uzatarak herkese okuttu Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.

Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti

Osmaniyeli Sosyolog Gizem Çapar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 7'den 70'e mikrofon uzatarak herkese okuttu

OSMANİYE - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniyeli Sosyolog Gizem Çapar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 7'den 70'e mikrofon uzatarak herkese okuttu. Çapar, hazırladığı kliple çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla Osmaniyeli Sosyolog Gizem Çapar, çocukluğunda hayal ettiği klibi hazırladı. Sokaklardaki 7'den 70'e tüm vatandaşlara mikrofon uzatarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okutan Çapar, amacının insanların manevi duygularına değinmek olduğunu söyledi. Osmaniye'nin simgesi haline gelen Devlet Bahçeli Meydan'ında çekimleri yapılan klipte ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyanlara yer verildi.

Çocukluğunun hayali olan klibi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında hazırlamak istediği ifade eden Gizem Çapar, "Çocukluğumdan beri bu alanda kortejler olurdu. Orada trampetler çalardı coşku ve heyecan kalbimize dokunurdu. Ben hayalimi tam olarak İstiklal Marşı'nın 100. yılında çektiğim video ile kurgulayıp bir şekilde insanlarla iç içe olarak 7'den 70'e İstiklal Marşı'nın ne kadar güzel olduğunu ve tekrardan o coşkuları birlikte yaşayabileceğimizi anlatmak istediğim bir klip hazırladım. Hayalimi gerçekleştirdim bu yüzden çok mutluyum. Klipte 7'den 70'e herkese mikrofon tutarak herkesin hem 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı yaşamasını hem de okuyarak güzel bir serüven ortaya çıkarmak istemiştim. İstediğim gibide oldu. Bazen bazıları yanlış okudu bazıları çok güzel okudu bazıları da okuyarak hissetti. İzleyenlerden çok güzel reaksiyonlar aldık. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti
Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti
Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti
Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti
Çocukluğunda hayal ettiği klibi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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