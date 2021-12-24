KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan iş insanı, çocukluğunda hayal edip çizdiği yerli traktörü üretip Afrika ülkelerine ihraç ediyor.

10 yaşında çizdiği, marka kısmına kendi adını soyadını yazarak hayal ettiği yerli traktörleri üreterek ihracatına başladıklarını söyleyen İş İnsanı Mehmet Şimşeker, iki yıldır Sudan ile görüşme halinde olduklarını ve yerli traktörlerin sevk edilmeye başladığını ifade etti. Şimşeker, yaptığı açıklamada, "7 yıllık uzun bir çalışma neticesinde Afrika ülkelerine traktör ihracatımıza başladık. Daha önce Libya, Gana, Kenya, Senegal gibi ülkelere ihracat yaparken, şu anda Sudan'la anlaşma yaptık, traktörlerimizi sevk edeceğiz" dedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde üretilen traktörün Afrika tarafından tercih edilme sebebini sıralayan Şimşeker, işçilik kalitesinin Avrupa ürünleri ile kıyaslanacak derece de kaliteli ve Avrupa traktörlerine göre fiyatının rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi. Traktörlerin sade ve mekanik olması nedeniyle kullanım kolaylığı getirdiğini, ayrıca yedek parçasının da bol olması nedeniyle tercih sebebi olduğunu ifade eden Şimşeker, "Markayı belirlerken hiçbir yabancı ibare kullanmadan Türkçeyi kullanarak ürettiğimiz traktörler tamamen yerlidir. Türkiye markasıyla ihracatımıza devam ediyoruz. Daha görüştüğümüz ülkeler var. Hatta Afrika ülkesinin birisinde bir montaj hattı planımız var. İlerleyen zamanlarda gerçekleştiği takdirde bunun da duyurusunu yapacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA