Çocukluğumuz Kararmasın" Sergisi Samsun'da Açıldı

Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Çocukluğumuz Kararmasın" temalı sergi Samsun'da açıldı.

Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve Piazza AVM'de sergilenen "Çocukluğumuz Kararmasın" temalı serginin amacı, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak. Sergide çocuklara ait oyuncaklar farkındalık temalı notlarla birlikte kamuoyuna sunuldu. Çocukların sağlıklı bir ortamda büyüme ve yaşama haklarına vurgu yapan ve bu konuda yetişkinlere önemli görevler düştüğünü yeniden hatırlatan sergide farklı cinsiyet ve yaş grubundaki çocuklara ait yaklaşık 100 oyuncak sergilendi. Gönüllüler tarafından toplanan bu oyuncaklar, her yaş ve cinsten çocuklara hitap ediyor.

Serginin açılışında konuşan Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Belgin Kadıoğlu, "Biz bu tip çalışmaları yaklaşık 8 yıldır yapıyoruz. Bugün de bir farkındalık oluşturmak istedik. Çocuk istismarı son 4 yılda yüzde 90, son 10 yılda ise yüzde 700 oranında artmış. Buna dikkat çekmek istedik. Tek tek bunlara değinildiğinde pek dikkat çekmiyor olabilir ama bunlar toplu olarak görüldüğünde olayın ne kadar vahim olduğunu ve çocuklarımızı koruyamadığımızı görüyoruz. Çocuklarımıza en azından ne yapması gerektiğini ve tanımadığı kimseye güvenmemesi gerektiğini öğretmeyi amaçlıyoruz. Yapılan araştırmalarda istismarların yüzde 75'i aileye yakın kişiler tarafından yapılıyor. Çocuklarımızın hayatlarının solmasını istemiyoruz" dedi.

Serginin halkla buluşmasının çok önemli olduğunu dile getiren Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, "Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ve STK temsilcilerimizin yaptığı farkındalık çalışmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz ve ülkemizin geleceği. Onun için bu çalışma çok önemli. Bu çalışmayı halkla buluşturmamızı sağlayan Piazza AVM'ye de teşekkür ederim" diye konuştu.

Sergide kullanılan oyuncaklar, serginin kapanmasının ardından Bafra Kapalı Cezaevinde annesiyle birlikte kalan çocuklara hediye edilecek. Sergi Pazar günü akşam saatlerine kadar açık olacak. - SAMSUN