Son dakika haber: Çocuklu hırsızlık çetesine operasyon

ANKARA'da girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 5'i kadın 6 kişilik çete, polisin çalışmasıyla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, dikkat çekmemek için misafir gibi çocuklarıyla birlikte binalara girip evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 65 ayrı güvenlik kamerasından 100 saat görüntü izleyen ekipler, 5'i kadın 6 şüphelinin kimliği belirledi. Şüpheliler Altın T., Suriye Ç., Nazik G., Sedef T. ve İpek P. ile Mehmet T., minibüsle kaçarken kent çıkışında durdurularak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada; aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş hırsızlıktan elde edilen paralar, 2 kumbara, 1 yüzük, 1 kolye, 1 cüzdan, 1 saat kutusu, kapıları açmada kullanılan 3 tornavida ve kapı kilit dilini düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda da 17 yüzük, 10 çift küpe, 4 saat, 13 kolye, 2 cep telefonu, 8 bileklik, 13 kolye ucu, 7 bilezik, 1 çeyrek altın, 1 gram altın, 1 kolye bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Şehir dışından hırsızlık amacıyla kente geldikleri belirlenen şüphelilerin görüntülerde, binalara girip çıkarken dikkat çekmemek için çocuklarını kullandıkları görüldü. Kadınların çocuklarıyla birlikte misafir gibi binalara girdikleri, rahatça gezip, dairelerin kapılarını kontrol ettikleri görüldü.

Şüphelilerden Altın T. ve Suriye Ç.'nin 18'er, Nazik G.'nin 26, Sedef T.'nin 61, İpek P.'nin 2, Mehmet T.'nin ise 24 ayrı hırsızlık suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca Nazik G.'nin mahkemelerce 3 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu saptandı.