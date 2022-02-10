Çocuklarıyla seyir halinde olduğu araç yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alev alan otomobilde bulunan kadın, çocuklarıyla son anda araçtan inerken, yanan araç hasar gördü.

Araç yangını Çerkezköy ilçesinde bulunan Namık Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.Ş.'nin idaresindeki 34 ZH 4118 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken, motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden aracın sürücüsü hemen kontağı kapatarak aracı güvenli bir yere park ettikten sonra arka koltukta bulunan 2 çocuğunu da yanına alıp araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Araçta çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ