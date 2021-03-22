Çocuklarıyla karşıya geçemeyen annenin yardımına polis koştu

100 Karayolu üzerinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte zorluk çeken anne ve çocuklarının yardımına koşan trafik polisi, trafiği durdurarak ailenin karşıya geçmelerini sağladı.

Düzce'de trafik polisinden duyarlı bir davranış gerçekleşti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından D-100 karayolunda trafik denetlemesi için çalışma yaptıkları esnada bir annenin çocukları ile birlikte karşıdan karşıya geçmek istediğini gördü. Yoğunluk nedeni ile araçların yaya geçidinden geçmek isteyen anne ve çocuklarına yol vermediğini fark eden trafik polisi, trafiği durdurarak anne ve çocuklarının karşıdan karşıya geçmesini sağladı. Duyarlı bir davranış sergileyen polis memurunun bu hareketine anne ve çocuğu teşekkür ederken, trafik polisi de araç sürücülerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı