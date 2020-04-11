Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi - Haberler
Türkiye Gazetesi, Türkiye, Adana, Güncel

Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi

Yayın hayatını 50 yıldır sürdüren Türkiye Gazetesi, evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların gazete dağıtım hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılıyor.

11.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:38
Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi

Yayın hayatını 50 yıldır sürdüren Türkiye Gazetesi, evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların gazete dağıtım hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler alınırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları devlet tarafından belirlenen görevlilerin aracılığıyla yapılırken 50 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkiye Gazetesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Adana'da Türkiye gazetesini müşterilerine dağıtan personeller eldiven ve maske takarak görevini yerine getirirken, evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye Gazetesi Adana Bürosu'nun '0322 346 36 26' numaralı destek hattını arayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde en kısa sürede dağıtıcılar tarafından istekleri yerine getiriliyor.

"Hepimiz memnunuz"

Türkiye Gazetesi Adana Bölge Abone Koordinatörü Mehmet Güven, hizmetleri severek yaptıklarını belirterek, "Okuyucularımıza azim ve gayretle hizmet vermekteyiz. Okuyucularımız bizim abonemiz yerine ailemiz gibidirler. Onlara hizmet vermek, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizi son derece mutlu ediyor. İyi günde olduğu gibi zor günlerde de hizmet vermek lazım. Sadece 65 yaş üzerine değil bütün vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Okuyucularımız ihtiyaçları olduğu durumlarda gazetemizde her gün yayınlanan bölge telefonlarını arayarak bize ulaşabiliyorlar. Dağıtıcılarımız da onların ihtiyaçlarını temin edip getiriyor. Bu durumdan da hepimiz memnunuz" dedi.

"Dağıtıcılar bizim evlatlarımız"

Türkiye Gazetesi'nin 43 yıldır abonesi olan evden yasak nedeniyle dışarı çıkamayıp ihtiyaçları için gazeteyi arayan 66 yaşındaki Fadime Gezen, "1977 yılından bu yana sürekli alıyorum gazeteyi. Eskiden şartlar böyle değildi tabi. Bisiklet ile dağıtıcılar getiriyordu ve biz gazeteyi 1 gün sonra alabiliyorduk. Bu kadar imkan yoktu. Şimdi gününde evimize kadar geliyor. Sokağa çıkamıyoruz ama gazetemiz evimize kadar geliyor. Evlatlarımız uzakta İstanbul'dalar. Dağıtıcılar bizim evlatlarımız gibi. Onlar bize ulaşamıyor ama dağıtıcılar ulaşıyor. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

"Biz bir aileyiz"

20 yıldır Türkiye Gazetesi'nde dağıtıcılık yapan Osman Aktaş da aile olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımıza isteklerini alıp teslimatlarını yapıyoruz. Abonelerimiz bizi arayınca biz ulaşıp ne istekleri varsa yerlerine getiriyoruz. Biz bir aileyiz sonuçta. Burası 50 yıllık bir kuruluş. Bizde Fadime hanımın evlatlarıyız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Haberler
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Pınar Deniz Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 10:02:48. #1.14#
title