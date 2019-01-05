Çocuklarının yanan evde kaldığını düşünen anne sinir krizi geçirdi

Sivas'ta 2 katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

SİVAS - Sivas'ta 2 katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Çocuklarının yangın sırasında evde kaldığını düşünen anne sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 21: 30 sıralarında İnönü Mahallesinde 5 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin 2. katında meydana geldi. Yangın baba ve üç çocuğunun evde bulunduğu sırada çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen yangın sıka sürede evi sardı. Baba dumandan boğulmamak için üç çocuğu ile balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarda bulunması ile olay yerine gelen itfaye aileyi kurtarmayı başardı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın sırasında evin hanımının komşuda olduğu öğrenildi. Evinin yandığını öğrenen kadın koşarak evine döndü. Evine geldiğinde çocuklarının yanan evde kaldığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şokta olan anneyi polis, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Çocuklarının yangın sırasında evde kalmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen Suriyeli anne rahat bir nefes aldı.

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Mevlüde Parlak adındaki yaşlı kadın, "Çocuklar içerideydi. Bende tuttum tuttum aşağı indirdim. Komşulara bağırdım ev yanıyor çıkın dedim. Zillere bastım çıktılar. Çocuklar balkondaydı. Birden bire oldu. Dışarıdan baktım ki yanıyordu. Bende hemen koştum, haber verdim."dedi.

Kaynak: İHA