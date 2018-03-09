Çocuklarının Hem Anne Hem de Babası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Remse Yelis, eşini kaybettikten sonra çocuklarını okutabilmek için kapıcılık yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Remse Yelis, 10 yıl önce kanser yüzünden kocasını kaybetti. Evin tüm yükü üzerine kalan Yelis, hem annesi hem de babaları olduğu çocuklarını okutabilmek için kapıcılık yapmaya başladı. Yelis, her gün 4-5 kilometre yürüyerek geldiği apartmanlarda kapıcılık yapıyor.

Çocuklarının 3'ünü okutabildiğini belirten Yelis, "2'sini evlendirdim, 1 çocuğum da tıp okuyor. Ama ona ben bakamadığım için ablam bakıyor. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. 4-5 apartman dairesine bakıyorum. Zor oluyor, çok yoruluyorum. Her gün gelip gidiyorum" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi kızı Nurcan Yelis ise, "10 yıl oldu babam öleli. Annem bize bakıyor. Annem abime bakamadığı için İzmir'de. Ona da teyzem bakıyor. Ben de onun gibi doktor olmak istiyorum. İnşallah ben de doktor olurum. Annem kapıcılık yapıyor 5-6 apartmanda çalışıyor. Sabah gidip akşam geliyor. Biz de okula gidiyoruz. Annemin biz de o kadar emeği var" diye konuştu. - MARDİN