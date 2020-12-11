Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk

11.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:40
Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi yakın doğu çevre yolunda 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, kamyonların da yoğun olduğu yolda kaydedildi.

Motosikleti kullanan adam, eşi ve 3 çocuğuyla tehlikeye meydan okurken, şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Polis ekipleri, sürücüleri uyarırken, kurallara uymayanlara ceza kesildiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Pierre Webo Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler İlaç Pfizer Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:40:22. #1.14#
title