Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar

Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin Karakuş (43) ve Gülsemin Karakuş (38) çiftinin 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki kızı Asel Ada ile 2 kez kalbi duran 2 aylık oğlu Mahmut Ayaz, yaşama tutundu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin Karakuş (43) ve Gülsemin Karakuş (38) çiftinin 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki kızı Asel Ada ile 2 kez kalbi duran 2 aylık oğlu Mahmut Ayaz, yaşama tutundu. Epilepsi belirtileri gösteren ancak tam olarak teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle çocuklar nöbet geçirirken, aile hastalığın teşhisi ve tedaviye yardımcı olabilecek uzmanların yardımını bekliyor. Ümitle çocuklarının iyileşeceği günü bekleyen Karakuş çifti, hastane odasına çevirdiği evde cihazlara bağlı olarak nefes alabilen çocuklarına gözü gibi bakıyor.

Karabağlar'ın Umut Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Hüseyin Karakuş ve ev kadını Gülsemin Karakuş çiftinin, şu an 2 yaşında olan 3'üncü çocukları Asel Ada Karakaş, dünyaya geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Epilepsi belirtileri gösteren ancak tam olarak teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle doğduğu günden beri nöbet geçiren Asel Ada'nın tedavisi devam ederken, 3 kez kalbi durdu. Asel Ada, doktorların müdahalesiyle hayata tutunabildi. Nöbetler nedeniyle beyninde hasar oluşan Asel Ada, uzun süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ailenin talebiyle taburcu edildi. Evde daha steril bir ortam oluşturan aile, Asel Ada için bir odayı hastane odasına dönüştürdü.

BİR AN OLSUN BAŞLARINDAN AYRILMIYORLARAsel Ada'nın tedavisi sürerken, Gülsemin Karakuş'ın 4'üncü evladına hamile kalması ailenin yüzünü güldürdü. Ancak 2 ay önce doğum yapan Gülsemin Karakuş'un Mahmut Ayaz ismini verdiği erkek çocuğunun da ablası gibi benzer rahatsızlık göstermesi üzüntü yarattı. Mahmut Ayaz'ın da 2 kez kalbi durdu. Ablası gibi nöbet geçiren Mahmut Ayaz da solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Karakuş ailesi, çocuklarının yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için solunum, beslenme gibi birçok cihaz temin etti. Çocuklarının nöbet geçirme ihtimaline karşın gözlerini kırpmadan başında bekleyen aile, hastalığın teşhisi ve tedaviye yardımcı olabilecek uzmanların yardımını bekliyor.Çocuklarını yaşatmak için elinden geleni yapan evini hastane odasına çeviren Gülsemin Karakuş, "24 saat uykusuz şekilde başlarında bekliyoruz. Dönüşümlü olarak duruyoruz. Ben uyursam, oğlum uyanık kalıyor. Oğlum uyursa, babası uyanık kalıyor. Onların en ufak bir şeyini gözlemleyip, gözden kaçırmamak için savaşıyoruz. Elimiz hastalıkla ilgili elle tutulur hiçbir şey yok. Hastalığın teşhisinin konulmasını istiyorum. Onların iyi olmalarını istiyorum. En azından hareket edebilmeleri, bir kontak kurabilmeleri bir yol katabilmek istiyorum. Ne zamandır olduğum yerde sayıyorum. Hiçbir şekilde fayda göremiyorum. Çocuklarıma teşhis konulup, tedavi edilsinler. Tek isteğim bu konuda bize yardım edilmesi" dedi.

Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar
Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar
Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar
Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklarının hastalığının teşhis ve tedavisi için umutla bekliyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:32:26. #1.15#

title