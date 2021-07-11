Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
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Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor

Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde E.B., iki çocuğunun gözü önünde piknik yaptıkları sırada gölete atladı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde E.B., iki çocuğunun gözü önünde piknik yaptıkları sırada gölete atladı. Suda kaybolan E.B.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Güvendik Mahallesindeki gölette meydana geldi. E.B., iki kızı ve iki komşusuyla birlikte gölet kenarında piknik yapmaya gitti. İddiaya göre, komşuları balık tutmak için uzaklaştığı sırada E.B., çocuklarının gözü önünde 5 metre yükseklikten gölete atlayarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. E.B. için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, kadının eşiyle sorunlarının olduğu öne sürüldü.


- Aydın
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor
Çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp, kaybolan iki çocuk annesi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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