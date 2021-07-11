Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklarının gözü önünde gölete atladı

Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çocukları ve komşuları ile pikniğe giden bir kadın çocuklarının gözü önünde gölete atladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çocukları ve komşuları ile pikniğe giden bir kadın çocuklarının gözü önünde gölete atladı. Gölette kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'nin Dumlupınar Mahallesinde yaşayan E.B alınan bilgiye göre iki kızı ve iki komşusuyla birlikte Sultanhisar'ın Güvendik Mahallesi'nde bulunan bir sulama göletinin bulunduğu mevkie piknik yapmaya gitti. Eşiyle sorunları olduğu iddia edilen E.B, iki komşusunun balık tutmak için uzaklaştığı sırada çocuklarının gözü önünde yaklaşık 5 metre yükseklikten gölete atladı. Annelerinin gölete atladığını gören çocuklar durumu hemen jandarma ekiplerine ve babalarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen baba H.B fenalık geçirince ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk annesi kadını bulmak için çalışma başlatılırken, bölgeye Muğla'dan su altı arama kurtarma ekibi gönderildiği öğrenildi. - AYDIN

Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklarının gözü önünde gölete atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 18:52:22. #1.15#

title