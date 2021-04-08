Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı (1)
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Vanlı annelerin yürüyüşü Vanlı annelerin HDP Binası önüne gelişleri Diyarbakır annelerinin gelişi Süleyman Aysın ve Ayşegül Biçer'in konuşması VAN - Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Vanlı anneler yürüyüş düzenledi.
Vanlı annelerin yürüyüşü
Vanlı annelerin HDP Binası önüne gelişleri
Diyarbakır annelerinin gelişi
Süleyman Aysın ve Ayşegül Biçer'in konuşması VAN - Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Vanlı anneler yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Diyarbakır anneleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar