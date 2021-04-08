Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı (1)

Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Zengin, fena patladı

"Cinsel organımın fotoğrafını çekti" itirafı sonrası ortalık karıştı, Müge Anlı da korktu

İstanbul'da iğrenç olay! Yakalanmamak için soyunup sokak ortasına tuvaletlerini yaptılar

Tarih verildi! Tedbir, aşılama derken bir ülke sürü bağışıklığına giriyor

Vanlı annelerin yürüyüşü Vanlı annelerin HDP Binası önüne gelişleri Diyarbakır annelerinin gelişi Süleyman Aysın ve Ayşegül Biçer'in konuşması VAN - Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Vanlı anneler yürüyüş düzenledi.

Vanlı annelerin yürüyüşü

Vanlı annelerin HDP Binası önüne gelişleri

Diyarbakır annelerinin gelişi

Süleyman Aysın ve Ayşegül Biçer'in konuşması VAN - Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Vanlı anneler yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Diyarbakır anneleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar