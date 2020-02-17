Çocuklarının başarısından etkilenip, milli sporcu oldular

17.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:32

ANTALYA'da, çocukları spor salonunda muaythai öğrenirken, evde boş vakit geçirmek yerine onlara destek olmak için birlikte antrenman yapmaya karar veren Canseven çifti, kızlarının Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla hırslanıp, şampiyonalara hazırlandı. Ailenin beraber katıldığı Avrupa Federasyon Kupası'nda Hasibe Canseven altın, kızı Ela gümüş, eşi Alim Atakan ile oğlu Salih ise bronz madalyanın sahibi oldu. Anne, baba ve kızları başarılarının ardından milli takıma seçildi.

Antalya'da yaşayan Canseven çiftinin çocukları Ela (10) ile Salih (14), 4 yıl önce muaythai'ye başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe Canseven (38) ile eşi Alim Atakan (40) da bu sporu yapmaya karar verdi. Ela Canseven, geçen yıl Erzincan'daki şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı.

Kaynak: DHA