Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası

Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası

Bebeklerini vegan diyeti ile besleyerek yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı çift mahkemede suçlu bulundu

23.08.2019 09:30
Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası

Bebeklerini vegan diyeti ile besleyerek yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı çifte 18 ay hapis cezası verildi. Ancak çift hapse girmeyecek.


İlk 19 ay sadece bitkisel gıda ile beslenen küçük kız, Mart 2018'de nöbet geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenenin ardından kız çocuğunun yetersiz beslendiği, kemiklerinin zayıf olduğu ve gelişimsel kilometre taşlarını kaçırdığı tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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