Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası

23.08.2019 09:30

Bebeklerini vegan diyeti ile besleyerek yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı çifte 18 ay hapis cezası verildi. Ancak çift hapse girmeyecek.



İlk 19 ay sadece bitkisel gıda ile beslenen küçük kız, Mart 2018'de nöbet geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenenin ardından kız çocuğunun yetersiz beslendiği, kemiklerinin zayıf olduğu ve gelişimsel kilometre taşlarını kaçırdığı tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle