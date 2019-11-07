Çocuklarını sokağa terk eden anne baba adli kontrolle serbest

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:37

Konya'da apartmanın giriş katına biri kız 2 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunu terk eden ve gözaltına alınan Suriye uyruklu anne-baba ve 4 akrabası emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



Olay, 1 Kasım Cuma günü saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın girişinde yaklaşık 2,5 aylık olduğu tahmin kız ve erkek ikiz bebek ile 2 yaşlarında kız çocuğu bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kardeşi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından bezleri değiştirilen bebekler, hastanede de sağlık kontrolünden geçirildi. Çocuklar, tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.



Adli kontrol şartıyla serbest kaldı



Olayın ardından polis ekipleri, 3 kardeşi terk eden anne ve babayı belirlemek için çalışma başlattı. Olaydan sonra Suriye uyruklu bir kişinin hastaneye gelerek, görevlilerden hastaneye getirilen 3 kardeşin nerede olduğunu sorarak, görmek istediğini söylediği ve çocukların devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldığı bilgisi üzerine polis çalışma yaparak şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonunda Suriye uyruklu Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve babanın emniyette suçu birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne, baba ile 4 akrabası adliyeye sevk edildi. 6 kişi de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA