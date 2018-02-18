Çocuklarını Okutabilmek İçin Hem Boyacılık Hem de Kapıcılık Yapıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şahin Kavmaz, çocuklarını okutabilmek için hem kapıcılık hem de boyacılık yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki Şahin Kavmaz, ailesinin hayatını idame ettirebilmek ve 3 çocuğunu okutabilmek için hem kapıcılık hem de ayakkabı boyacılığı yapıyor. Bir iş merkezinde kapıcılık yapan, iş merkezinin önünde de ayakkabı boyayarak ek gelir elde eden Kavmaz,

"3 çocuk babasıyım 2 kız bir erkek. Allaha şükürler olsun 3'ünü de okutuyorum. Çocuklarımın dersleri de gayet iyi güzel. Umarım beni mahcup etmezler. Tabi ki insanın bütün çabası çocukları için. İnsanın çocukları geleceğidir. Geçimimi sağlıyorum idare ediyoruz. Evime ekmek götürebiliyorum. Çocuklarımı okutabiliyorum. Onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Kimseye muhtaç olmadık, inşallah olmayız da" dedi.

Tek amacının çocuklarının okuyup, iyi bir geleceği sahip olmasını sağlamak olduğunu anlatan Kavmaz, "Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Apartman önünde ekstradan boyacılıkta yapıyorum. Kazancım ortalama bir asgari ücret. Bazen üstünü bazen altını kazanıyorum. Bu şekilde geçiniyoruz. Yani çocuklarımı okutabilmek için elimden gelenini yapıyorum" diye konuştu. - MARDİN