27.09.2019 09:28

Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtan anne ve baba, camdan atlayarak hayatını kaybetti. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.

İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA