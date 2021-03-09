Son dakika haberleri... ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR DİYE EŞİYLE KAYNANASINA KIZDI; KENDİ MİNİBÜSÜNÜ YAKTI

ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR DİYE EŞİYLE KAYNANASINA KIZDI; KENDİ MİNİBÜSÜNÜ YAKTI

*İtfaiyeciler, 'geçmiş olsun' dedi, minibüsünü yakan adam, "Geçmiş olmasın, bilerek yaktım." diye yanıt verdi.

Haber: Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta kayınvalidesi ve eşinin çocuklarını görmesine izin vermediklerini iddia eden bir kişi, boş araziye çektiği minibüsünü ateşe verdi. Alev alev yanan minibüsü itfaiye ekipleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin 'Geçmiş olsun.' dediği adam, "Geçmiş olmasın bilerek yaktım." diye yanıt verdi.

Olay sabah saatlerinde Esenyurt, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve kayınvalidesinin çocuklarını görmesine izin vermediklerini iddiasına ederek, minibüsünü boş araziye park etti. Adam burada minibüsünü ateşe verdi. Olayı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

"GEÇMİŞ OLMASIN, BİLEREK YAKTIM"

Kendisine geçmiş olsun diyen itfaiye ekiplerine "geçmiş olmasın bilerek yaktım" diyen adam minibüsünü neden yaktığını anlattı. Kayınvalidesi ve eşinin çocuklarını görmesine engel olduklarını iddia eden adam, " 6 aydır bir kere çocukların sesini duymak istedim. Sesini duyayım araba senin olsun. Kaynanam ve eşim telefonda bile sesini duyurmuyor bana. Telefon aldım onlara en azından seslerini duyayım. Gel al arabayı diyorum gelmiyor, gel sat diyorum satmıyor. Çocukların seslerini duymaya hakkım yok mu?" diye konuştu. İtfaiye görevlilerine yangını söndürdüklerinden dolayı bir borcu varsa ödeyebileceğini söyleyen adam görevlilerden bir borcu olmadığı yanıtını aldı. Çalışmaların ardından minibüsünü yakan adam olay yerinden ayrıldı. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı