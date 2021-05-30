Çocuklarını görmeye gitti, minibüsü taşlandı
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Çocuklarını görmeye gitti, minibüsü taşlandı

Çocuklarını görmeye gitti, minibüsü taşlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da çocuklarını görmeye giden baba, minibüsünde eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

ANKARA'da çocuklarını görmeye giden baba, minibüsünde eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün Keçiören ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen adam, çocuklarını görmek için minibüsü ile boşandığı eski eşinin yaşadığı eve geldi ancak eski eşin yakınları tepki gösterdi. Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine,  5 kişi minibüsü taşladı. Çocuklarını görmek isteyen baba, aracına yapılan saldırı sonrası bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olaya ilişkin her iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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