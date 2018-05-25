Çocuklarını Görmek İsteyen Baba, Kayındavelidesinden ve Eşinden Dayak Yiyor
İstanbul'da bir kafede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, çocuklarını ne zaman görmek istese eşinden ve kayınvalidesinden dayak yiyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuklarını görmek için polis eşliğinde evine giden baba, eşi ve kayınvalidesinden dayak yedi. Genç adamın iddiasına göre bu ilk de değil.
ANA HABER BÜLTENİNE ÇIKTI
Bir kafede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, karısından ve kaynanasından yediği dayaklar nedeniyle boşanmaya karar verdi. Ancak iddiasına göre çocuklarını her görmeye gittiğinde yine şiddete maruz kalıyor. Kılıç Kanal D Haber mikrofonlarına isyanını dile getirdi.
ÖNCE KARISI VURDU SONRA KAYINVALİDESİ
Kanal D haberde yer alan habere göre; çocuklarını görmek için polis eşliğinde evine giden baba yine dayak yedi. Aileyi boşanma aşamasına getiren de bu şiddet oldu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, 10 yıl önce eşiyle severek evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu ancak eşinin ailesi ilişkilerine müdahale etmeye başladı.
ÇOCUKLARINI NE ZAMAN GÖRMEK İSTESE DAYAK YİYOR
Kılıç'ın iddiasına göre; hem eşinden hem de kayınvalidesinden şiddet gördü. Bu yüzden boşanma kararı aldı ancak çocuklarını görmek istediği her an dayak yemeye devam etti. Kılıç aldığı tehditler ve şiddet yüzünden hem eşinden hem de kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Savcılığa giden Kılıç'a polis koruması verildi. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
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AKEPE İNSANLARI DELİRTTİ AKLINI ALIYOR YEMEYİN MAKARNALARICevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BENİMDE KARIM OLSAYDI DA BENİ KOMAYA KOYSAYDI. AH AH BEKARLIK NE KADAR ZOR, HELE ELLERİNİN NASIRLARI SIZLAYINCA O ZAMAN DAHA İYİ ANLIYOR. İNSAN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Erkeğeeee şiidddeeettteee HHAAYYIIIIIIRRRRCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kayin valideler çok fesatçi artik.Anne dayanamaz babanizdir der ama kayinvalide sıkıntıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Örnek bir damat, kadına el kalkmaz,kadının vurduğu yerde Gül biter...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır