Çocuklarını evlendirdikten sonra koruyucu aile oldular - BOLU

22.10.2019 12:40

Bolu'da, çocuklarının evlenmesinin ardından evde oluşan boşluğu doldurmak ve koruma altındaki çocuklara "sıcak yuva" olmak isteyen Neşet-Havva Akçay çifti, bu isteklerini 8 yıl önce koruyucu aile olarak gerçekleştirdi.

Bolu'da yaşayan 57 yaşındaki Neşet ve 53 yaşındaki Havva Akçay, 8 yıl önce dönemin valisinin daveti üzerine koruyucu aile hizmetiyle ilgili bir toplantıya katıldı.

Burada konuyla ilgili verilen bilgilerden etkilenen Akçay çifti, hem çocuklarının evlenmesinin ardından evde oluşan boşluğu doldurmak hem de koruma altındaki çocuklara "sıcak yuva" olmak için harekete geçti.

İlk olarak 7 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu aileliğini üstlenen Akçay çifti, 3 yıl aradan sonra 2 yaşındaki erkek çocuğuna "sıcak yuva" oldu.

Akçay çiftinin evlenerek Kastamonu'ya yerleşen bir çocuk sahibi kızları da anne ve babasının yolundan giderek 1,5 ay önce 15 günlük bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi.

Kendilerini adeta aynı evi paylaştıkları 15 ve 7 yaşındaki çocuklara adayan Akçay çifti, çocukların da hayatına dokundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de aileyi sık sık ziyaret ederek, destek veriyor.

"Çocukların hayatında olumlu değişiklikler oldu"

Neşet Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 çocuk babası olduğunu belirterek, evlat sevgisini sonuna kadar tattıklarını söyledi.

Çocukları evlendikten sonra evde bir boşluk oluştuğunu anlatan Akçay, "O dönem Valilik tarafından koruyucu aile hizmetiyle ilgili programa katıldık. Konunun mahiyetini anlattılar, içimiz ısındı. Bunun üzerine biz de kızımızı evimizde misafir ettik. İlerleyen zamanda bu işin çok güzel olduğunu anlayınca ikinci olarak da oğlumuzu ailemize kattık." diye konuştu.

Akçay, 8 yıldır koruyucu ailelik yaptıklarını aktararak, "Koruyucu aile olmak hayatımızda çok şey değiştirdi. Yuvamızın, evimizin ahengini de yaşantımızı da değiştirdi. Evlat sevgisinde ikinci baharımızı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlenerek Kastamonu'ya yerleşen bir çocuk sahibi kızlarının da koruyucu aile olduğunu aktaran Akçay, "Her ortamda bütün ailelere koruyucu ailelik konusundan bahsettik. Muhakkak bundan etkilenenler vardır." dedi.

Akçay, koruyucu ailesi oldukları çocukların hayatlarına dokunduklarını, yaşamlarında olumlu değişimler gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

"En güzel hayır sevgiyle olandır"

Havva Akçay da uzun zamandan beri kimsesiz bir çocuğun bakımını üstlenmek istediğini belirterek, Valilik tarafından koruyucu aile hizmeti konusunda düzenlenen toplantının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Akçay, 2 çocuğunu büyütüp evlendirdikten sonra evde yalnız kaldığını, hem yalnızlığını gidermek hem de bir çocuğun aile ortamı içinde sevgiyle büyümesini sağlamak için koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlattı.

İki çocuğun koruyucu ailesi olduğunu, sonraki süreçte bir çocuğa daha "sıcak yuva" olmak istediklerini aktaran Akçay, "Çocuk alıp yetiştirmek en güzel hayır diye düşündüm. Aldığıma çok da memnunum, çok da seviyorum. İlk önce kızımızı aldık. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra oğlumuzu almaya karar verdik. Onu büyüttükten sonra inşallah bir kız çocuğu daha büyütmek istiyorum." diye konuştu.

Akçay, koruyucu aile olmanın kelimelerle anlatılamayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok değişik bir duygu, anlatılacak bir duygu değil. Bence şu dünyada en güzel şey, en güzel hayır bir çocuğu alıp yetiştirmek. Bu çocuklara hepimizin destek çıkıp, sevgimizi vermek çok önemli. Bence en güzel hayır parayla yapılan değil, sevgiyle yapılandır. Evini açıp sevgini, evini, her şeyini onlarla paylaşıp onları vatana, millete faydalı, iyi ahlaklı yetiştirmek gerekir. Buna herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA