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Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün 1-28 Şubat tarihleri arasında; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen...

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün 1- 28 Şubat tarihleri arasında; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye adli işlem yapıldı.

Kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan adli işlem, 6 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı.

Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ekiplerce belirtilen tarihler arasında 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' adı altında il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddaa ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde toplam 5 adet uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda 4 bin 161 kişi sorgulandı, aranması olan 21 şahıs yakalandı, 244 tane de iş yeri denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Kayseri, Çocuk, Yerel, Haberler

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