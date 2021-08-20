Çocuklarını dilendiren 6 aileye idari işlem uygulandı
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Çocuklarını dilendiren 6 aileye idari işlem uygulandı

Çocuklarını dilendiren 6 aileye idari işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çocuklarına dilencilik yaptırdığı belirlenen 6 aileye idari işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çocuklarına dilencilik yaptırdığı belirlenen 6 aileye idari işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 6 aileye Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan, 7 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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