Çocuklarını Çekmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

Çocuklarını Çekmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Yenice’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çocuklarını Çekmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Yenice'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde veliler, sahneye çıkan çocuklarından daha çok heyecanlıydı. Gösteri boyunca çocuklarının performansını cep telefonları ve tablet bilgisayarlarıyla fotoğraf çekmek, video kaydı yapmak isteyen veliler birbirleriyle yarıştı. - KARABÜK

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