Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı
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Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Maltepe'de boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen eski eşine kurşun yağdıran Murat Y. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs tutuklandı
03.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:57

Maltepe'de boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen eski eşine kurşun yağdıran Murat Y. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Olay esnasında can güvenliğimi sağlamak amacıyla yanıma aldığım silahla eski eşime 5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. 2016 yılında boşandığı eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken,şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kocaeli'ye kaçan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

"5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Murat Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Mağdur Fatma boşandığım eski eşim olur, 2 çocuğumuz vardır. Çocuklarımın velayetini mahkeme bana vermişti. 11 ay bende 1 ay da annelerinde kalacaklardı. 5 yıl sorunsuz şekilde çocuk teslimi devam etti ancak son gün geldiklerinde eski eşim çocukları aldı, araca bindiler. Daha sonra ben de aracın yanına gittiğimde çocuklarım bana 'baba bizi gönderme' dedi. Daha önce teslim ettiğimde de çocuklar, kolları bacakları yara bere içinde bana geliyorlardı. Araç içerisinde eşim bana küfür ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Eşim beni daha önce de tehdit etmişti. Olay günü de markete giderken eşimin teyzenin oğlunu gördüm. Bunların bana bir kötülük yapacağını düşünerek silahı yanımda taşımaya başladım. Olay esnasında can güvenliğimi sağlamak amacıyla yanıma aldığım silahla eski eşime 5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.

Tutuklandı

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Murat Y. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan Murat Y.'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli emniyette, "Eski eşimle aramızdaki boşanma davası sonuçlandı, boşandık ve her iki çocuğumun velayeti de bana verildi. Fatma'ya da yılda bir kez Temmuz ayında olmak kaydıyla bir ay süreyle çocuklarını görme izni verildi. Dün eski eşim, icra memuru ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak için ikamete geldiler. Çocuklarım annelerine gitmek istemediklerini ve korktuklarını söyledi, yaklaşık 40 dakika kadar pedagog görüşme yaptı ve çocuklar ikna olmayınca, pedagog tavsiyesi ile annelerini görürse fikirleri değişir düşüncesiyle, çocuklar annesi ile icra memurunun bulunduğu ikametin önündeki panelvan tarzı aracın arkasına bindiler. Aracın camı açıktı. Ben ise balkondaydım. Aşağı indiğimde çocukları, 'baba bize sahip çık, biz korkuyoruz, bizi buradan al babacım' diyerek ağladı. İcra memuru bana 'kanun gereği çocukları almamız gerekiyor' dedi. Ben de, 'vicdanım rahat değil, çocukların psikolojisi bozuldu, bunlara gerek yok' dedim. Sonra Fatma bana küfürler etmeye başladı. Bu sırada teyzesinin oğlunu gördüm. Bu şahısla ilgili Haziran ayında beni Fatma telefonla arayarak, 'ben çocukları almaya abimle geleceğim, sakın sorun çıkarma, sorun çıkarırsan bir telefonuma bakar' diyerek beni tehdit etmişti. Olay anında da teyzesinin oğlunu görünce ve Fatma'da aşağı inmek üzere hamle yapınca o korku ve panikle yanımda bulunan silahı çekerek Fatma'nın ayağına doğru bir el ateş ettim. Sonra etrafımız kalabalıklaştı" diyerek ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

"Kendimi korumak için silahı yanıma aldım"

Silahın ruhsatı olmadığını söyleyen şüpheli, "Bu silahı daha öncesinden kullanmadım ve silahı sürekli yanımda taşımam. Ben daha öncesinden tehdit edildiğim için silahı olay anında kendimi korumak amacıyla silahı yanıma aldım. En son da yakalandığım sırada bu silahı polislere kendi rızamla teslim ettim. Olaydan ötürü pişmanım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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