Çocuklarından haber alamayan 5 Uygur Türkü aile, Ankara'daki BM yetkililerine dilekçe verdi

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek gelen 5 Uygur Türkü aile, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan çocuklarından haber alamadıklarını, çocuklarıyla iletişime geçmek için başkentte Birleşmiş Milletler (BM) ofisi yetkililerine dilekçe verdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Ankara'da Yıldız Kule'de bulunan ofisinin önünde aileler adına açıklama yapan Reyhan Ahmet, tamamı 18 yaşından küçük olan çocuklarından 5 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Ahmet, 2016'da Türkiye'ye yasal yollarla geldiklerini ve hayatları boyunca devletlerin kanunlarına uygun şekilde yaşadıklarını kaydederek, "Ben sadece bir anne gibi yaşamak istiyorum. Kendi çocuğumun sesini duymak istiyorum. 5 senedir Türkiye'de yaşamaktayız ve Çin'de kalan 8-9 yaşındaki küçük çocuklarımızdan haber alamamaktayız. Biz anneler için bu durum, insani açıdan çok ağır gelmektedir. Ebeveynleri olmayan suçsuz küçük çocuklar nerede ve nasıl hayatını devam etmekteler bilmiyoruz." dedi.

Kanuni yollara 3 yıldır başvurduklarını belirten Ahmet, Çin Konsolosluğuna dilekçe verdiklerini ve haklarının korunmasını talep ettiklerini ancak hiçbir şekilde çocuklarından haber alamadıklarını söyledi.

Ahmet, insani haklarının ihlal edildiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Sizlere sesleniyoruz ey insanlık, çocuklarımızdan ayrı kaldık. Bizim de insan gibi çocuklarımızı duyma hakkımız yok mu? Bütün dünyadaki insanlıktan, insan hakları savunucularından, kadın hakları savunucularından, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden, BM insan hakları örgütlerinden, bütün devlet başkanlarından, dünyadaki tüm annelerden tek başına yaşam mücadelesi vermekte olan küçük çocuklarımız için yardım etmelerini, en azından onların sesini duymamız, hayatta oldukları haberini almamız için yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımızı bulmamıza yardımcı olmalarını talep ediyoruz."

Aileler, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile 25 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında görüşmek istediklerini kaydetti.

Açıklama sırasında annelerden biri fenalık geçirdi.

Aileler, açıklamanın ardından, BM İnsan Hakları Komitesi'ne hitaben yazdıkları dilekçeyi BM yetkililerine teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz