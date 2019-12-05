Çocuklarına ulaşacak yardım elini bekliyorlar

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06

Bolu'da kas hastalığı nedeniyle yatalak olan, akciğerinin üst kısmında bulunan kitle nedeniyle de solunum cihazı olmadan nefes alamayan 11 yaşındaki Vedat Çertel'in ailesi, yardım bekliyor.

Kentteki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Mahmut (41) ile Ayşe Çertel (35) çiftinin ilk çocukları Vedat'a, bebekliğinde bir tür kas hastalığı olan Charcot Marie Tooth (CMT) teşhisi konuldu.

Kas hastası olduğu için yürüyemeyen ve hareketi kısıtlı olan Vedat Çertel, uygulanan tedavilere rağmen iyileştirilemedi.

Yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının nefes almakta zorlandığını fark eden ailesi, götürdükleri hastanede çocuklarının akciğerinin üst kısmında bir kitle olduğunu öğrendi. Kitle nedeniyle oksijen makinesine bağlı yaşamak zorunda kalan Vedat Çertel, Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'daki çeşitli hastanelere götürüldü, ancak henüz olumlu bir gelişme kaydedilemedi.

"Ameliyat olursa şu an kullandığımız makinelere gerek kalmayacak"

Baba Mahmut Çertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun emekleme döneminden bu yana bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

Çeşitli hastanelere götürdüğü oğlunun tedavisinde devletin tüm imkanları sağladığını kaydeden Çertel, "Allah devletimizden razı olsun. Benim şu anda tek umudum çocuğumun tedavisinde bana yardımcı olunması. Şu anda akciğerinde kitle olduğu için solunum cihazlarına bağlı durumda. Bunun yanında kas hastalığı var." ifadelerini kullandı.

Çertel, oğlunun akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat olması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ameliyata şu anda kimse yanaşmıyor. Ameliyat riskli olduğu için kimse yapmak istemiyor. Ameliyat olsa şu anda kullandığımız makinelere gerek kalmayacak. Hiç olmazsa yanımızda oturur. Ben yürüsün koşsun istemiyorum. Konuşsa yanımda otursa o bana yeter."

- "Elektrik kesintileri çok büyük sorun"

Oğlu makineye bağlı olarak nefes aldığı için elektrik kesintilerinde sorun yaşadıklarını belirten Çertel, "İtfaiyeyi arayarak eve jeneratör getirmek zorunda kalıyorum." dedi.

Çertel, oğlunun nefes alması için gerekli makinelerin sürekli çalışması nedeniyle elektrik faturasının da 300-350 lira civarında geldiğini aktararak, bunun kendilerini zorladığını anlattı.

Anne Ayşe Çertel de kendilerine yardımcı olan devlet yetkilileriyle doktorlara teşekkür etti.

Çocuğunun hastalığına bir çare bulunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çertel, "Akciğerinin üzerindeki kitlenin alınması lazım. Onun bir şekilde alınmasını istiyoruz. Benim şu anda tek isteğim akciğerinin üzerindeki kitlenin alınması." diye konuştu.

Kaynak: AA