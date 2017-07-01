Çocuklarına Tokat Atan Kişiyi Silahla Vurduğu İddiası

Konya'da çocukların top atma meselesinden çıkan kavgada biri silahla, biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ikiz olduğu öğrenilen iki çocuk, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Tamer Sokakta'ki bir binanın yanında top oynamaya başladı.



Bu sırada aynı yerde bulunan bir iş yerinin sahibi Hüseyin A, top iş yeri camına çarptığı gerekçesiyle çocuklara tokat attı.



Olayı öğrenen çocukların babası Rahim D. ile Hüseyin A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Olayda Rahim D. bıçakla, Hüseyin A. ise tabancayla yaralandı.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.