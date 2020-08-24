Çocuklarına sürpriz parti Ahmet Karaçöl eşi Pınar Karaçöl ile birlikte kızları Derin ve oğulları Baran'ın doğum gününü Bodrum Gündoğan'daki Serafina Mare Deluxe Residence'de sürpriz bir partiyle kutladılar.

Perataş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Serafina Mare Deluxe Residence patronu Ahmet Karaçöl eşi Pınar Karaçöl ile birlikte kızları Derin ve oğulları Baran'ın doğum gününü Bodrum Gündoğan'daki Serafina Mare Deluxe Residence'de sürpriz bir partiyle kutladılar. Hansel ve Gratel'in şeker evi konseptindeki doğum günü partisinde Derin altı yaşına girmenin mutluluğunu yaşarken Baran da iki yaşına bastı. Doğum gününe gelen davetliler arasında Engin-Selen Keçeli, Hülya-Cezmi Mutlu gibi isimler vardı. Bu mutlu günde bol bol eğlenen misafirler hatıra fotoğrafı çektirdiler.





Kaynak: Snob Magazin