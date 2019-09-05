Çocuklarına içki içiren anne ve baba adliyeye sevk edildi

05.09.2019 16:08

Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak'ta gözaltına alınan eski eş ve kocası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyetten çıkarken kendilerini gazetecilerin görüntülediğini fark edince utandıklarını öne sürüp dışarı çıkmayıp, bahçe duvarının arkasına saklandı.



Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç. ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.



Anne ve baba gazetecileri görünce utandıklarını söyleyip bahçe duvarının arkasına saklandı



Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak'ta oturdukları evde gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren karı koca, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.



A.Ç. ve Y.Ç., polis nezaretinde emniyet binasından çıkarken karşısında basın mensuplarını görünce adeta şok yaşadı. Yüzlerini kapatmaya çalışan şüpheliler sonrasında bahçe duvarının arkasına saklanarak polislere utandıklarını söyleyip çıkmak istemediklerini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri basın mensuplarından kameralarını kapatmaları konusunda ricada bulundu. Basın mensuplarının kameralarını kapatmasının ardından şüpheliler polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolüne ardından adliyeye götürüldü. - UŞAK

Kaynak: İHA