Çocuklarına cam sildiren 11 aileye cezai işlem uygulandı - Haberler
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Çocuklarına cam sildiren 11 aileye cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocuklarına cam sildiren 11 aileye cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çocuklarına cam sildiren 11 aileye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çocuklarına cam sildiren 11 aileye cezai işlem uygulandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespit edilen 11 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa da Kabahatler Kanununun ilgili maddesinden cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

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