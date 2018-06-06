Çocuklarına Bakabilmek İçin Kol Nakli Olmak İstiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuk babası Naim Karaaslan, hamile eşi ve çocuklarına bakabilmek için kol nakli olmak istiyor.

Kızıltepe'de yaşayan 2 çocuk babası 30 yaşındaki Naim Karaaslan, 2010 yılında tarlada çalıştığı sırada kolunu batöze kaptırdı. Tek kolunu kaybeden Karaaslan, çocukları ve 7 aylık hamile eşine bakabilmek için kol nakli olmak istiyor. 8 yıl önce tarlada çalışırken batözün içerisine taş girdiğini ve çıkarmaya çalışırken, şoförün motoru çalıştırması nedeniyle kolunu kaptırdığını anlatan Karaaslan, "Bir üniversite hastanesine gittim kol nakli olabilmek için. Bana tek kol için nakil olmadığını söylediler. Bir süre sonra tekrar gittim yine aynı şeyi söylediler. Hiçbir şey istemiyorum sadece kol nakli yapılmasını istiyorum" dedi.

"Kolum olursa ihtiyaçlarımı karşılarım"

Engeli nedeniyle ailesinin hayatını idame ettirmeye zorlandığını ifade eden Karaaslan, "Engelli maaşı alıyorum ve amcamın açtığı dükkanda çalışıyorum ancak kirada oturuyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, yardımcı olurlarsa memnun olurdum. Tek kol nakli yapılırsa bana her türlü ihtiyacımızı karşılarım. Daha gencim. Benim sağlam olan kolumu mu kesmem gerekiyor kol nakli olabilmem için?" diye konuştu.

Eşi Rukiye Karaaslan ise, "Eşimin bir kolu yok. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kol nakli olamıyor çift kol nakli olması gerekiyormuş. Eşimin sadece bir kolu yok. Bunun içinde bir çare bulunmasını istiyoruz. Eğer kolu olursa en azından kendi geçimimizi sağlayabilir. Tek kol olunca herhangi bir işe de alınmıyor. 'Yapabileceğin işler sınırlı' deyip işe de almıyorlar. Kol nakli yapılırsa ne iş olursa yapabilir devlet işi olmazsa da tarlada bile çalışabilir. Geçimimizi sağlayabilir" ifadelerinde bulundu. - MARDİN