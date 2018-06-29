Çocuklarına Bakabilmek İçin İş İstiyor

Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğum için gelen İbrahim-Sibel Esen çiftinin 4 erkek 1 kız bebeği dünyaya geldi. Büyük sevinç yaşayan baba ise işsiz olduğunu belirterek, bebeklerine bakabilmek için iş istedi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma hastanesine doğum için gelen Şanlıurfalı Sibel Esen'in erken doğum yaptı. Büyük şok yaşayan aile, biri kız toplam 5 çocuğu olan ailenin bebeklerin tamamı sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken en küçüğü ise 800 gram, en büyüğü ise bin 80 gram olarak doğdu. 28 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin isimlerine ise, aile ve hastane çalışanları tarafından Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Selim isimleri verildi.

Bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, bebeklerin 7 aylık dünyaya gelen bebeklerin 2 ayı kuvezde geçirdiği belirterek, şimdi ise bebeklerin hastaneden taburcu etmeye hazırlandıklarını ifade etti. Bebekleri ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise "Şanlıurfalı bir ailemizin iki çocuğundan sonra beşiz gebelikle bize geldiler. 7 aylıkken bebekler sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin en küçüğü 800 gram ağırlığında en büyüğü ise bin 20 gram ağırlığında bebeklerimizin sağlık durumları çok iyidir. Hocalarımız büyük bir emek sarf ettiler. Şuanda bebeklerimizin hiçbir problemi yok, hayati riskleri de yok" dedi.

Baba İbrahim Esen ise 5 bebeği birden olduğunu haberini alınca çok sevindiğini anlatarak, "Eşimin hamilelik döneminde beşizlerimin olacağını duyduğumda çok sevindim. Dünyaya geldiklerinde daha çok sevindim. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Canla başla bebekleri hayatta tutmak için çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına bakabilmek için iş istiyor

Şuanda işsiz olan olduğunu hatırlatan 25 yaşındaki baba İbrahim Esen, çocuklarına bakabilmek için iş isteyerek, "Şuanda hiç bir iş yapmıyorum. şuanda sadece çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Sevdiğim bir iş Allah büyük, ileriye dönük elimden tutan olursa tekrar çalışmaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki anne Sibel Esen ise çok mutluluğunu ifade ederek, "Allahı'mın bize bir kısmeti bunlar. 7 aylık hamilelik döneminde çok zorlanmadım. Çok mutluyum. Her şeyin hayırlısı olsun. Özellikle Gaziantep Üniversite hastanesine ve doktorlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ailenin daha önce de 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenilirken, beşizlerle birlikte ailenin çocuk sayısı 7'ye çıktı. - GAZİANTEP