Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü

Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlattığı 'Bir Çocuk da Sen Giydir' kampanyası, çocuklara bayram öncesinde bayramı yaşattı.

Kahramankazan Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlattığı 'Bir Çocuk da Sen Giydir' kampanyası, çocuklara bayram öncesinde bayramı yaşattı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz'un da eşlik ettiği belediye ekipleri, ziyaret ettiği evlerde çocuklara bayramlık kıyafetler ile oyuncak hediye etti. Bayramlık kıyafetlerini alan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Kahramankazan Belediyesi'nce, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlatılan 'Bir Çocuk da Sen Giydir' kampanyası miniklerin yüzünü güldürdü. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya ilçedeki hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever vatandaşların yaptıkları yardımlar belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bayram öncesinde ulaştırıldı. Bayramlık kıyafetlerine kavuşan minikler bayram öncesinde bayramı yaşadı. Kampanya kapsamında çocuklara, içinde iç çamaşırından çoraba, ayakkabıdan kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı bayramlık paketleri hediye edildi. Kampanya sayesinde şu ana kadar 300 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı. Bayramlıklar bayrama kadar çocuklara ulaştırılmaya devam edecek. Kampanyaya destek vermek isteyenler 0537 040 67 59 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Birlikte oyunlar oynadılar

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Oğuz ve eşine belediye ekipleri de eşlik etti. Oğuz ve eşi burada çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını ve hediyelerini alan miniklerin neşelerine diyecek yoktu. Ziyaretlerde ayrıca, ailelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda da bulunuldu. Oğuz ve eşi, ziyaretlerde çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilendi. Oğuz ve eşi burada ayrıca, çocuklarla şakalaşarak oyunlar oynadı.

Hayırseverlerden yoğun ilgi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, "Böylesine özel ve anlamlı günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başlattığımız kampanya ile bir kar topu yuvarladık. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühleriyle bu kar topu çığ haline geldi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız" diye konuştu. - ANKARA

Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü
Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü
Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü
Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:34:56. #1.15#

title