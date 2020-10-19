Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu
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Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu

19.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:29
Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu

Sivas'ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 çocuk, bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. - SİVAS

Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu
Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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