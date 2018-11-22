Çocukların yüreğine dokundular

Köy çocukları artık üşümeyecek

MARDİN - Mardin'in ücra kırsal mahallerinde okuyan öğrencilerin bu kış üşümemesi için Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği ile Gaye İnsani Yardım Derneği tarafından 150 öğrenciye kışlık bot ve mont hediye edildi.

Tüm imkansızlıklara rağmen hayallerini doktor, polis hemşire ve öğretmen olmak ile süsleyen ilkokul öğrencilerinin üşümemesi için Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, Gaye İnsani Yardım Derneği 150 öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti. Çocuklar eski ayakkabılarını kutulara koyarak yeni botlarıyla dernek üyeleriyle okul bahçesinde doyasıya oyun oynadı. Mardin'e 60-100 kilometre uzaklıkta bulunan Derik ve Mazidağ kırsalındaki köy okullarına ulaşan sivil toplum kuruluşları köy okullarında okuyan ve kış günü ayağında terlikle gezen öğrencilere mont ve bot hediyelerini vererek yüreklerine dokundu. "Kalem tutan eller üşümesin" projesi kapsamında Mardin'de onlarca kilometre uzaklıktaki köylerde okuyan öğrenciler bot ve mont hediyelerini alarak mutlu oldu. Proje kapsamında ilk etapta 150 öğrenciye ulaşabildiklerini söyleyen Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu destek geldikçe daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini kaydederek, "Bizler yardım değil, çocuklarımıza hediye götürüyoruz. Amacımız hayallerinde bu ülkenin öğretmeni, doktoru, polisi, askeri, mühendisi olmak isteyen çocukların daha mutlu ve başarılı olması için üzerimize düşen küçük bir kısım olan vatandaşlık görevini yerine getirmektir. Onlar üşürse bu bizim ayıbımız, onların ayağında ayakkabı, bu kış gününde üstlerinde mont yoksa bu onları değil, bizi utandırmalı. Bu kapsamda bölgemizde kalem tutan eller üşümesin dedik. Köy okullarımızda okuyan ve öğretmenler tarafından tespit edilen ihtiyaçları çam sakızı çoban armağanı hediye ettik. Onların yüzündeki bu sevinç bizlere yeter. Çalışmalarımıza destek veren Derik Kaymakamımız Hakan Kafkas'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Artuklu 1071 Derneği Başkan Yardımcısı Saadet Köksal Yalçın çalışmalara destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek daha çok ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.