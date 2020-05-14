Çocukların yıkadığı şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocukların yıkadığı şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi

ANTALYA'da, bugünden itibaren etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle lüks sitelerin havuzlarında temizlik çalışması başladı.

Çocukların yıkadığı şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi
14.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:11

ANTALYA'da, bugünden itibaren etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle lüks sitelerin havuzlarında temizlik çalışması başladı. Sitede oturanların çocukları da temizliğe yardım edip, şezlongları yıkadı. Şezlonglar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Türkiye'de, bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi hissedilmeye başlandı. Hava sıcaklığının pazar günü 38 derece olmasının beklendiği Antalya'da, bazı sitelerde havuzların açılması için çalışmalara başlandı. Lüks sitelerde şezlonglar temizlenirken, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle deniz kenarına gidemeyen Antalyalılar, havuzda serinlemeye çalışacağını söyledi.Öte yandan kent merkezindeki lüks sitede, şezlongların temizlenmesine çocuklar da yardım etti. Site sakinlerinin çocukları, ellerindeki fırçayı deterjanlı kovaya batırarak, şezlongları temizledi. Kimileri de temizlenen şezlongları havuz kenarına taşıdı. Henüz havuzun içinde su olmaması dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
İstanbul'un göbeğinde tacizci paniği! 12 yaşındaki kızı kolundan tutup evine götürmek istedi
İstanbul'un göbeğinde tacizci paniği! 12 yaşındaki kızı kolundan tutup evine götürmek istedi
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Tarkan Ebru Şallı Pınar Altuğ Hatice Çarpar
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Çocukların yıkadığı şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:17:31. #1.14#
title