Çocukların Yeni Yılda, Hediye Mutluluğu

Hediye takdiminde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gümüş, "Çocuklarımızı duyarlılıkları ve paylaşımları için kutluyorum." dedi.



Menteşe Belediyesi ve TED Koleji tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında, TED Koleji öğrencileri, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen 8 okuldaki öğrencilere, yılbaşı hediyesi verdiler. Proje ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kırsal mahallelerdeki 8 okuldaki çocuklarımıza, TED kolejindeki öğrenciler tarafından yılbaşı hediyelerini verdik. Her yıl ortaklaşa düzenlediğimiz proje ile öğretmenleri her öğrenciye yılbaşında ne hediye almak istediklerini soruyorlar. TED Koleji öğrencilerimizde verilen cevaplara göre hediyeler alarak ve yeni yıl mesajı yazarak, yeni yılda kardeşlerini mutlu ediyorlar. Bu yıl da Salihpaşalar İlkokulundaki öğrenci kardeşlerine hediye aldılar.

Çocuklarımız proje kapsamında ayrıca küçük yaşta paylaşmayı ve sosyal sorumluluk bilincini kazanmış oluyorlar." dedi.



Başkan Gümüş, konuşmasının ardından TED koleji öğrencileriyle birlikte Salihpaşalar İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyelerini takdim etti.