Çocukların yeni yıl coşkusu - Haberler
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Çocukların yeni yıl coşkusu

Çocukların yeni yıl coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde çocuklar, 2022 coşkusunu yaşadı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde çocuklar, 2022 coşkusunu yaşadı.

Kentin pek çok noktasında hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri ve Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde çocuklar, yeni yıl kutlaması yaparak 2022'yi coşkuyla karşıladı. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları adlı dersleri kapsamında çocuklar ile buluştu.

Yılbaşı buluşmasında çocuklara hediyeler verilirken, eğlenceli oyunlar oynatıldı. Sınıflarını özenle süsleyen çocuklar, yeni yıla şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak, oyunlar oynayarak girdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda minikler yeni yıl coşkusunu şarkı söyleyerek, oyunlar oynayarak ve şiirler okuyarak yaşadı. Etkinliklere katılan çocukların yanı sıra veliler de yılbaşı etkinliklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Çocukların yeni yıl coşkusu

Çocukların yeni yıl coşkusu

Çocukların yeni yıl coşkusu

Çocukların yeni yıl coşkusu

Çocukların yeni yıl coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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