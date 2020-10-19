Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
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Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi

19.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:19

Son dakika haberler... Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelince çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelirken, çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp...

Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi

Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelince çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı

MERSİN - Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelirken, çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı.

Uzun yaz günlerinin ardından bugün akşam saatlerinde Mersin kent merkezine yağan yağmur çocukların eğlencesine dönüştü. Sosyal medyada yer alan ve merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, 5 çocuğun yaşadığı yağmur sevinci ekrana yansıdı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yağmurla oluşan akıntıyı eğlenceye dönüştüren çocuklar, ailelerinin ikazına rağmen yoldaki su birikintilerinin içinde yuvarlanarak serinliğin tadını çıkardı. Mersin'de özlenen yağmuru eğlenceye çeviren çocukların sevinci görenleri gülümsetti.

Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberi! Çocukların yağmur sevinci böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR

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