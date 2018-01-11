Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Yapıldı

Sivas polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada 2 bin 384 kişi sorgulanırken, 197 araç denetlendi.

Uygulama kapsamında öncelikle okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahıslar, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yer ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Uygulama sırasında 2 bin 384 şahıs sorgulandı. 235 okul çevresi, 26 umuma açık iş yeri, 46 internet kafe, 29 oyun salonu, 74 kahvehane, 25 iddia bayi, 16 içkili mekan, 2 büfe, 85 park ve bahçe denetlendi. 1 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefetten, 1 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapılırken, 1 iş yerine ise sigara içirmek suçlarından cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 89 okul servis aracı ve 108 diğer araçlar olmak üzere toplam 197 araç denetlenirken, 8 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan bin 516 lira para cezası uygulandı. - SİVAS