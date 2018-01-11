Sivas'ta, "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" uygulaması kapsamında 8 sürücüye çeşitli suçlardan bin 516 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il geneli ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" adlı uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, öncelikle okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahısların denetimi, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerin ve iş yerlerinin denetimi yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 384 kişi sorgulandı, 235 okul çevresi, 26 umuma açık iş yeri, 46 internet kafe, 29 oyun salonu, 74 kahvehane, 25 iddia bayi, 16 içkili mekan, 2 büfe, 85 park ve bahçe denetlendi.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu ile Kabahatler Kanunundan 2 kişi hakkında işlem yapılan uygulamada, 1 iş yerine de sigara içilmesine izin vermek suçlarından cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 89'u öğrenci servisi olmak üzere 197 araç denetlendi, 8 sürücüye ise çeşitli suçlardan bin 516 lira trafik para cezası uygulandı.